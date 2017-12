¿Qué hacer si él no va de vacaciones?

Por lo tanto, si las vacaciones serán cortas, es preferible no llevarlo porque necesita varios días para adaptarse a su nuevo lugar. Si las vacaciones serán de más de una semana, hay que elegir entre viajar con él, dejarlo en la casa al cuidado de alguien confiable y con quien tenga buena relación o en una guardería de mascotas de buenas referencias. Hay buenas guarderías dedicadas especialmente a gatos con lugares para descansar y con espacios de recreación con juegos y alturas, donde en función de su temperamento se lo mantendrá solo o en compañía de otros gatos.

Es importante que cuenten con médicos veterinarios que atiendan las necesidades médicas que se puedan presentar durante la estadía. Además de asegurarse que, en caso de recibir una medicación indicada por su veterinario de cabecera, se la administrarán en tiempo y forma, y no la modificarán.

Si es un perro, hay que recordar que pertenece a una especie social y rutinaria. Por lo tanto, si se queda en la casa no debe pasar muchas horas solo. También deben respetarse sus rutinas de juego y paseo para no alterar su bienestar que generará en el futuro malos comportamientos.

Respecto de las guarderías, es importante elegirlo pensando en sus necesidades, que pueda hacer vida de perro, explorar, correr, jugar y, si es amigable con otros, relacionarse. También es necesario que cuente con un lugar para refugiarse, descansar si lo desea y tener contaco con un veterinario al igual que fue mencionado con el gato.

Las guarderias: Hay tanto para gatos como para perros y son lugares para recrear, descansar y ser atendidos.

Perro o gato, ¿quién te extraña más?

Por Sergio Gómez (veterinario)

En las vacaciones, si no lo podés llevar, obviamente tu mascota te extrañará. Pero, ¿quién te echa más de menos? ¿el perro o el gato? Hay que tener en cuenta cómo es su comportamiento: en el caso del gato, no siente mayores inconvenientes ya que si le dejamos agua y alimento a discreción con su bandejita sanitaria no sufrirá tanto la ausencia. En el caso del perro, sí: extraña a sus dueños y más aún cuando tiene problemas de híper apego.

En esos casos te recomiendo que lo lleves con vos ya que sufren aún cuando están en guarderías o pensiones. No quieren comer y están siempre atentos al ruido del auto o de la puerta esperando que vuelvas pronto. Los perros que no sufren este trastorno no tienen problemas siempre y cuando le digas a un amigo o a un familiar que vaya al menos una vez al día a darle de comer y a controlar que no tire el agua, y también que tenga el contacto de tu veterinario.