Se trata de un hecho inesperado y preocupante con posibles consecuencias catastróficas para la compañía y hasta para el sector, que tiene empresas, analistas y directivos haciéndose la misma pregunta: ¿Qué ocurrió? Por lo pronto, hay que dar cuenta de varios matices y uno en especial: Samsung no canceló el lanzamiento sino que sólo lo postergó, aunque cuándo se hará efectivo es por ahora tema de especulación. La empresa dijo que se anunciará la nueva fecha “en las próximas semanas”, ya que deben “analizar en detalle” los comentarios recibidos por los medios que probaron el dispositivo además de realizar “más pruebas internas”.

Otro matiz, aunque no muy tranquilizador, es que no parece haber un fallo común, dado que los teléfonos se rompieron de diferentes modos, aunque en ciertos casos la culpa no sería directamente de Samsung dado que mucha gente quitó lo que parecía un protector de pantalla y en realidad era un panel necesario para el correcto funcionamiento del dispositivo. También se advirtió una falla en la bisagra, pieza clave al momento de plegar el aparto.

¿Y los demás plegables?

El gran rival de Samsung es Huawei, que presentó su Mate X. Iba a llegar al mercado después que el Galaxy Fold pero, dadas las circunstancias, quizá se adelante. De todos modos, hay que ver si la empresa china se arriesga a apurar el producto sólo para salir primero a riesgo de sufrir un traspié como el que le acaba de ocurrir a sus colegas coreanos. Aunque vale una aclaración: los equipos son muy diferentes (la pantalla y el mecanismo de cierre y plegado), por lo que la mala experiencia de Samsung, al menos desde lo tecno, no le servirá de mucho a Huawei

