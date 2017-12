"Queremos los cuerpos, que los sigan buscando"

Srur les habló del intento de rescate como un hecho consumado y sin vuelta atrás: “Hicimos todo lo posible”, les dijo. Así, textual, en tiempo pasado. El encuentro fue duro y con severos reproches a las autoridades. Por momentos con tonos cercanos al grito, los familiares enfrentaron a los funcionarios. “Son 44 que están dando la vida por usted y por todos”, le remarcó uno de ellos a Aguad. “La obligación de usted era estar acá, no nos sirve de nada que esté el día 15”, le dijeron. “Búsqueda y rescate, búsqueda y rescate”, cantaron luego los familiares tras la reunión con los funcionarios y cuando fueron en busca de los medios en la Base Naval, con la intención de manifestar su disconformidad con la decisión de las autoridades.

Marcela Moyano, esposa del suboficial Hernán Rodríguez, aseguró que en la reunión, que duró casi 55 minutos, “(Aguad y Srur) hablaron sin dar expectativas porque no les salió de la boca la palabra rescate, sólo siguen con la palabra búsqueda”.

“Exigimos rescate, pedimos que continúen, no pueden parar, los tienen que encontrar”, insistió Moyano junto a más de una decena de familiares que la acompañaron a ventilar lo que minutos antes había ocurrido a puertas cerradas, dentro de la unidad militar.

Aguad y Srur ingresaron por accesos laterales y por las mismas vías se retiraron, por lo que no tuvieron ningún tipo de contacto con los medios de prensa. Sólo se reunieron con los familiares y los jefes de la Base Naval Mar del Plata.

A los familiares les aseguraron que “van a encontrar a los responsables” y que “seguro se cometieron errores”. “Les pedimos a los jefes que dejen hablar al personal de la Marina, que digan lo que saben, que no los sancionen”, dijeron los familiares. Reconocen que efectivos de la fuerza les dan datos que pueden ser útiles no sólo para este caso sino para revelar otros problemas graves que se viven en la Armada.

El pedido desesperado de íntimos y allegados a los tripulantes es que se reanude el operativo con medios y personal preparados para ubicar y rescatar personas con vida. “Acá sólo nos dijeron que iban a buscar el buque”, sostuvo una de las hermanas del suboficial Mario Toconás. Si bien el principal reclamo es recuperar a los tripulantes con vida, los familiares también dejaron en claro que en el peor de los casos esperan que encuentren al buque y todos sus ocupantes. “Queremos los cuerpos, que los busquen y se comprometan a encontrarlos”, remarcaron.

Los familiares no quedaron nada conformes con la reunión que mantuvieron con Aguad y el jefe de la Armada.

Les pagaron $279 por el viaje

Entre tanto dolor por la falta de esperanza de encontrar con vida a los 44 tripulantes del ARA San Juan, ayer también afloraron los reclamos por falta de presupuesto para las Fuerzas Armadas y por los magros pagos para sus efectivos. Ayer a la mañana, familiares dieron a conocer que a los tripulantes se les acaba de acreditar en sus cuentas bancarias una suma de 279 pesos en concepto de este último viaje en el submarino. “Quiero saber si eso vale la vida de mi esposo y las de los 43 compañeros”, planteó Andrea Mereles.

“Fueron ellos los que se los llevaron para allá, y ahora ellos son los que los tienen que traer de vuelta”. Marcela Moyano. Esposa del suboficial. Hernán Rodríguez “Nosotros ahora necesitamos que el presidente Macri venga acá y nos dé una respuesta por todo lo que estamos pasando”. Andrea Mereles. Esposa del suboficial. Gabriel Alfaro “Que no me abracen, que me digan que no van a suspender la búsqueda, porque estoy esperando que me traigan a mi hijo”.Mirta Laz. Madre del suboficial. Alberto Sánchez

“Que ahora no se retire los Estados Unidos, que sigan y nos apoyen, que el Presidente no abandone a los 44”.Yolanda Mendiola. Madre del suboficial. Leandro Cisneros

Hay cuatro indicios pendientes de una verificación

La Armada Argentina dijo ayer que el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan cubrió ya “prácticamente el 100%” del área de trabajo prevista, pero aún no se identificaron rastros de la nave que desapareció hace 17 días. Sí se produjeron seis “contactos”, de los cuales dos fueron descartados y cuatro permanecen pendientes de verificación.

El portavoz de la fuerza, Enrique Balbi, informó además que ya no hay equipos de rescate en la zona de operaciones, sólo quedan dispositivos de localización.

El parte oficial del día se dio a conocer al mismo tiempo que se llevaba a cabo la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol de Rusia 2018.

En los últimos días, dijo Balbi, el equipo multinacional en operaciones de búsqueda (siguen colaborando Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Brasil y Rusia) registró seis contactos, pero dos de ellos ya fueron descartados. Un contacto es una señal detectada por un equipo de rastreo en las profundidades del océano que podría corresponderse o no con la presencia del submarino perdido. Esos contactos requieren una verificación, explicó el vocero de la Armada, mediante otra nave con un sensor diferente.

La hipótesis más dolorosa del hecho

El capitán de fragata (RE) e ingeniero naval Horacio Tobías estimó que el submarino ARA San Juan sufrió una “descarga eléctrica descontrolada” por el ingreso de agua de mar desde el snorkel que provocó una explosión interna que en “dos minutos” causó la muerte de la mayoría de la tripulación por intoxicación con hidrógeno. La descarga fue como un rayo de 7,5 megawatts, mientras los motores producían un ruido insoportable para los tímpanos. En una entrevista con el diario Clarín, Tobías, quien navegó el San Juan y lo reparó decenas de veces, dio la hipótesis más sólida de lo que pudo haber pasado con el submarino en función del último parte que envió el comandante Pedro Martínez Fernández, cuando reportó que “ingresó agua de mar por sistema de ventilación de baterías, ocasionó cortocircuito y principio de incendio... al momento de inmersión propulsado con circuito dividido sin novedad de personal”. El militar aclaró que no se podría hacer un estudio más profundo hasta que se localice y recupere la nave.