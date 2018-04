A unos cinco kilómetros de Centenario y en el límite con la provincia de Río Negro, se encuentra la denominada Isla Adelina, una chacra propiedad de la familia Della Gáspera y sobre la cual hay un proyecto para urbanizarla, hacer un centro comercial de alto nivel, torres de hasta 12 pisos, loteos residenciales y un espacio de acceso público como el que tiene la Isla 132 en el Paseo de la Costa de Neuquén capital.

En el proyecto trabajaron varios profesionales para diseñar una especie de copia del Paseo de la Costa, versión centenariense.

Para llegar al lugar hay que ir hasta el barrio Villa Obrera, uno de los primeros de la localidad, donde se tiene acceso a la chacra de unas 70 hectáreas divididas en dos fracciones.

De acuerdo con el proyecto al que pudo acceder LM Neuquén, la urbanización Costa Centenario tendrá cinco zonas donde se podrán construir en terrenos de hasta 250 metros cuadrados, otra para viviendas multifamiliares con lotes de 1100 metros cuadrados, un sector de casas y comercios en edificios de hasta 12 pisos de altura y uno exclusivo para la zona comercial con torres de hasta seis pisos.

El loteo pretende ser abierto y de unas 63 hectáreas. De hecho, las ordenanzas locales no admiten más barrios cerrados y privados desde 2012. Los desarrolladores piden el fraccionamiento a la comuna local para poder empezar la comercialización. De lo contrario, no pueden contar con financiamiento. Sin embargo, ese proceso siempre es complejo hasta que se demuestre la capacidad real de inversión.

La construcción se llevará adelante en cinco etapas: primero, el desarrollo de lotes de alta densidad (tiras de departamentos y casas particulares) hasta llegar a las torres más altas. Sin embargo, aún hace falta financiamiento para que la iniciativa pueda ser completa.

El proyecto lo tiene la empresa Eco Gestión SRL, también de la familia Della Gáspera, que lo presentó al Concejo Deliberante hace unos meses y también al intendente Esteban Cimolai.

La iniciativa aún no prospera, ya que tiene que ser analizada legalmente: hay ordenanzas que no permiten, por ahora, urbanizar la costa del río, y el proyecto se tendría que hacer por excepción.

Llevarlo adelante implicará una puerta de inversión millonaria, ampliar la oferta de lotes exclusivos en la costa y abrir al público un acceso a una isla que, históricamente, es propiedad de una familia, más allá de la informalidad de algunos vecinos que podían pasar y disfrutar una corta franja de la costa del río Neuquén.

Urbanizar la costa del río fue una iniciativa que no pudo completar la gestión del ex intendente Javier Bertoldi. En 2012 se traspasaron 811 hectáreas rurales a zona urbana (muchas de ellas ya no estaban en producción) pero no hubo tiempo para ampliar las normas al desarrollo de costas.

El expediente aún no se mueve y los abogados del Deliberante lo están analizando. El proyecto está “tapado” y poco se conoce bien en detalles, salvo por los empresarios y algunos que tuvieron acceso.

Más allá de que se apruebe o no (con los costos de las excepciones), el desarrollo de la costa del rió Neuquén parece inminente, en un contexto de inversiones ligadas a la industria petrolera.

Público: El proyecto prevé que parte de la costa sea pública. Hoy es el fondo de una chacra.

paseo de la costa

El balneario, única costa de acceso público

Centenario tiene pocos accesos públicos a la costa del río Neuquén. Con el tiempo, chacareros y algunas empresas han cortado la llegada a las costas con fines recreativos, sobre todo en el verano.

En este sentido, el Paseo Costero de Centenario es el único lugar público que tiene la localidad. Hace unos meses se refaccionó, con nuevas parrillas, un salón, canchas de fútbol, juegos, mesas, iluminación y estacionamiento.

De pasar a ser un lugar amateur ahora es uno de los sitios preferidos por las familias, a pesar de que aún faltan algunas obras, como parquización en algunos sectores.

