Quinteros: "Ahora el objetivo es ganar bien, en la pista"

“Por un lado estuvo bueno, porque cualquiera quiere ganar, pero por ahí no así. Ya está, obviamente me pongo contento, pero no tanto como si la hubiese ganado bien”, contó el piloto del equipo del Borghese Competición.

Con el triunfo, Quinteros quedó segundo en el campeonato y con la victoria asegurada. “Ahora el objetivo es ganar una bien, en la pista”, destacó.

Respecto de la fecha en conjunto con el Turismo Nacional, el neuquino es positivo: “Está bueno para hacerlo de vez en cuando, nosotros siempre corremos con poca gente y hacerlo así, con mucha, es lindo. Pero es una realidad que no tenemos mucho tiempo de prueba y corremos en horarios extraños”.