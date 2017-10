Quiroga defendió a la Nación en la pelea por el ISSN

Con esa discusión como telón de fondo, Quiroga asumió en primera persona la defensa de la gestión macrista. Aseguró que en el último año el gobierno nacional le transfirió más de 800 millones de pesos a la provincia para atender el déficit del Instituto de Seguridad Social (ISSN) “y poder pagar los haberes de los jubilados neuquinos”.

El intendente advirtió: “Si no hubiera sido por los recursos que envía Nación, la provincia ni siquiera podría haber pagado los sueldos y las jubilaciones este año”. Y de inmediato se alineó con la avanzada macrista para “armonizar” los sistemas jubilatorios de todo el país, que perjudica claramente a los futuros jubilados dentro de los sistemas provinciales que prevén mejores condiciones que el nacional, como es el caso de Neuquén.

“Si el gobierno provincial quiere seguir manteniendo una caja deficitaria, puede hacerlo, pero que nos diga a los neuquinos de dónde va a sacar los recursos para financiarla”, le dedicó el jefe comunal al gobernador Omar Gutiérrez, que es este tema ha recibido apoyo de fuerzas ajenas al MPN.

Después de defender la retirada de la asistencia nacional a la caja previsional provincial, Quiroga planteó un menú de alternativas a adoptar por parte de la gestión neuquina para compensar las remesas que dejará de mandar la administración nacional.

“Las opciones para equilibrar la caja serían un aumento en los aportes, un aumento en los impuestos que pagamos todos los neuquinos, la emisión de más deuda o sacarle recursos a la parte asistencial del ISSN afectando las prestaciones que ya de por sí han disminuido. Esta es una decisión que debe tomar el gobernador”, espetó el intendente.

“Les pido a los dirigentes del MPN que no nos mientan más y que no subestimen la inteligencia de los neuquinos. Nación no se quiere quedar con ninguna caja que, encima, es deficitaria. El gobierno provincial quiere plantear una falsa discusión Nación-Provincia agobiado por el mal resultado que tuvo en las PASO”, sostuvo el intendente antes de ensalzar “la profunda convicción federalista” que inspira, según él, a Macri.

Los motivos de la controversia

Embestida nacional

El gobierno de Mauricio Macri pide que las provincias con sistemas propios “armonicen” las condiciones de jubilación con las de Anses.

Golpe a los afiliados locales

En caso de que prospere la idea de la Nación, los futuros jubilados provinciales neuquinos verían disminuidos sus ingresos. El gobierno provincial aseguró que no tomará ese camino.