Quiroga: "Somos parte, no adherentes de Cambiemos"

Quiroga formuló estos conceptos al cierre de una conferencia de prensa en un hotel céntrico en la que presentó la lista de candidatos a diputados nacionales con David Schlereth a la cabeza, seguido por Susana Carrasco y Paola Scrigner.

“Sentimos a Cambiemos como una expresión de la Argentina que queremos y que desde el municipio no pretendemos diferenciarnos. Somos parte de este proceso de transformación y por eso decidimos hacer las elecciones juntas”, explicó Quiroga.

“Estamos frente a una Argentina que puede tener una transición o una transformación. Lo primero sería poner en orden los números, volver al planeta. Pero si nosotros pretendemos superar la instancia del populismo hay que transformar la Argentina y para esto hay que ganar las elecciones intermedias”, apuntó.

El jefe comunal presentó a las mujeres que secundarán a Schlereth. Susana Carrasco, quien fue concejal de Picún Leufú por la UCR y candidata a intendenta por ese partido en 2015, ocupará el segundo lugar en la nómina, mientras que Paola Scrigner (una profesional de Centenario sin antecedentes en la actividad política) irá tercera.

Defensa de Macri

Quiroga, Schlereth y las dos candidatas a diputadas expusieron en sus discursos una encendida defensa del gobierno nacional, lo que valió el aplauso de la concurrencia presente en el lugar, integrada por legisladores nacionales, provinciales y concejales de los partidos que forman parte de Cambiemos.

Schlereth apuntó a la tarea que buscará llevar adelante si accede a una banca en el Congreso Nacional. Sostuvo que en esta campaña no confrontará “con ningún partido político sino con los problemas”, a la vez que dijo estar convencido de que “el maquillaje no es la forma de salir adelante. Por eso lo que importa es que, pasada la elección, los problemas dejen de serlo y el país y la provincia puedan estar mejor”.

El actual presidente del Concejo Deliberante señaló que Neuquén tiene “serios problemas de trabajo y desarrollo, principalmente en materia energética”, que hay una matriz productiva postergada y que su objetivo será trabajar en la elaboración de leyes y en la concreción de gestiones para que se pueden obtener “mejores condiciones de desarrollo”.

Todavía no hay lista de concejales

Al ser consultado sobre el resto de los candidatos a concejales que acompañarán a Guillermo Monzani, Quiroga dijo que esto no está definido y que hay tiempo. “No tenemos PASO en este caso”, bromeó. Definido el alejamiento de UNE como aliado del quiroguismo, Cambiemos conformará una lista en la que restará determinar cómo encaja en ella la CC-ARI. El segundo lugar de la nómina estaba reservado para la actual edil Karina Montecinos, pero la decisión del congreso de ese partido de convocar a internas genera un interrogante, debido a que existe un sector que no comulga con el rol que actualmente la CC-ARI tiene dentro de Cambiemos. “La CC-ARI debe resolver qué hace como hizo la UCR, no vamos a llevar a nadie que esté fuera de Cambiemos. Somos generosos pero no tarados”, advirtió Quiroga, quien recordó que el segundo lugar de la nómina debe ser para una mujer. “De la misma manera que hicimos con los diputados, espero tener la capacidad de administrar la voluntad de la fuerza con los concejales”, indicó.