Quiso irse sin pagar un viaje en taxi y terminó detenido: tenía un pedido de captura por estafa

El hombre fue identificado por la Policía tras un conflicto con una taxista y descubrieron que era buscado por la Justicia.

Sobre el hombre pesaba unpedido de captura por una causa de estafa por la que se lo había declarado en rebeldía.

Un procedimiento preventivo realizado durante la madrugada derivó en la detención de un hombre que era buscado por la Justicia en una causa por estafa . La intervención policial comenzó luego de un conflicto entre el pasajero y una taxista , cuando el cliente aseguró que no tenía dinero para pagar el viaje.

Según informó la Policía del Neuquén, el episodio ocurrió mientras efectivos desarrollaban tareas de prevención . En ese contexto, fueron convocados para intervenir ante un inconveniente entre un pasajero y la conductora de un taxi, quien reclamaba el pago del traslado realizado.

Una vez en el lugar, los uniformados identificaron correctamente al hombre y realizaron la verificación de sus datos personales a través de los sistemas informáticos policiales.

Como resultado de esa consulta, constataron que sobre el pasajero pesaba un pedido de captura vigente en el marco de una causa judicial por el delito de estafa. Además, la Justicia había dispuesto una orden de captura y lo había declarado en rebeldía por no presentarse ante los requerimientos judiciales.

Frente a esta situación, el personal policial procedió a la demora inmediata del hombre, quien fue trasladado a la Comisaría Primera.

Allí quedó alojado y a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes en relación con la causa por la que era requerido.

Desde la fuerza provincial señalaron que el procedimiento se desarrolló en el marco de los controles preventivos habituales y permitió concretar la detención de una persona que contaba con un requerimiento judicial vigente.

La alarma los delató: dañaron un cajero automático y fueron demorados cuando escapaban

La activación de la alarma de una entidad bancaria movilizó a la Policía durante la madrugada en Centenario. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres en las inmediaciones, quienes intentaron escapar, pero fueron alcanzados y demorados a pocos metros.

El procedimiento comenzó luego de que el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibiera una alerta proveniente del sector de cajeros automáticos del banco. Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito, personal de la Comisaría 52° fue enviado rápidamente al lugar para verificar la situación.

Cuando los uniformados arribaron a la entidad, observaron a dos hombres cerca de las instalaciones. Según la información policial, ambos advirtieron la presencia de los efectivos e iniciaron una huida.

La maniobra no se extendió demasiado. Los policías lograron interceptarlos a pocos metros del banco y procedieron a demorarlos para establecer si tenían relación con la activación de la alarma y con los daños detectados posteriormente.

Una vez controlada la situación, los efectivos realizaron una inspección en el sector de cajeros automáticos. Allí comprobaron que uno de los equipos presentaba daños visibles, por lo que se dispuso preservar el lugar para evitar que fueran alteradas posibles pruebas.

También se convocó a personal especializado de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes. Los trabajos incluyeron un relevamiento fotográfico de las instalaciones y del cajero afectado, con el objetivo de establecer cómo se produjeron las roturas y determinar las circunstancias del hecho.

Por el momento, no se informó si los responsables consiguieron acceder al interior del cajero o si lograron llevarse dinero. Estos puntos forman parte de la investigación que comenzó luego del procedimiento policial.

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones judiciales correspondientes. Los dos hombres demorados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y se intenta determinar su posible participación en el hecho ocurrido durante la madrugada.