Ratonea a los 61

“Entonces a la noche...” fue la frase que escribió junto a la postal, jugando con el título de la obra teatral que protagoniza junto a Dolores Fonzi y Guillermo Arengo en el Paseo La Plaza.

La sensual imagen no tardó en llenarse de elogios, tanto de seguidores como de colegas, como Griselda Siciliani, Inés Estévez y Anabel Cherubito. La revolución 2.0 fue tal, que el nombre de la actriz fue trending topic en Twitter y la palabra más buscada en Google.

Sorprendida, Roth confesó en diálogo con TN: “No pensé que podría tener la repercusión que tuvo. Las redes tienen una expansión incontrolable”. “No era mi intención. Estamos en el siglo XXI. Hay millones de fotos que pululan sin ser objeto de noticia”, comentó y agregó que el posteo “fue impulsivo”.

Dura confesión

A fines de enero, en medio de las acusaciones de acoso contra Tristán, Roth contó que fue abusada por un periodista español. “Me violaron en Madrid. Me costó darme cuenta de que era violación. Me había dejado mi novio y él era más amigo de mi ex que mío. Fuimos a su casa y no es no. Terminé haciendo lo que no quería”, recordó.