Lo trató de "macrista" e "ignorante" y afirmó que "todo es política". El papá de Belén Torres le respondió: "Así, como usted me está tratando a mí, nos trataron durante 12 años".

El actor Raúl Rizzo protagonizó ayer una fuerte discusión, en vivo, durante un programa de televisión, con el padre de María Eugenia Belén Torres, la joven brutalmente atacada por el anestesista Gerardo Billiris.

"Creo que vivimos en una sociedad profundamente racista. discriminadora y racista. ¿Viste cuando se trata del problema de la inseguridad? La inseguridad tiene un componente racista. Son los 'negros'. Ahora, cuando es un rubio de ojos claros… Y tenemos algunos rubios de ojos claros que nos están matando como país. Hay componentes en la sociedad. No es tan complejo el tema", comenzó Rizzo en el programa de Mauro Viale en América TV.

Rubén Torres, padre de Belén, le respondió: "Con el tema del 'rubio de ojos claros', ya entramos en la política, no sirve. Si empezamos a mezclar las cosas, ya usted deja de ser creíble".

En ese momento subió de tono la discusión. El actor, afín al kirchnerismo, sostuvo: "Política es todo, esto que estamos haciendo acá. Yo no estoy actuando, yo soy así. Yo siento que usted no está de acuerdo en nada porque está negando la política. Esto que está ocurriendo aquí es político".

El padre de la joven golpeada de 20 años le respondió que eso "es una chicana suya, todo el mundo sabe que esto es política".

Rizzo siguió: "El problema es ser ignorante. Cuando uno es ignorante de cosas de la vida dice cualquier 'barrabasada'. Esto que ocurre acá es política. Hay un conflicto en juego. Cuando usted saca un boleto con la SUBE modifica la realidad y eso ya es política. Perdóneme pero vamos a hacer docencia. O estudiemos instrucción cívica, basta de decir pavadas". Y tildó a su interlocutor de "macrista".

Rubén, entonces, le dijo: "Así como usted me está tratando a mí nos trataron durante 12 años y a usted nunca lo sentí levantar la voz. ¿Qué macrista? Ni lo conozco a Macri. Yo vengo a defender a mi hija, pero estos tipos que se creen que son mas papistas que el Papa, joden. Usted no me puede tratar de ignorante a mí porque nunca lo traté mal".

Los cruces continuaron. Rizzo le dijo que "no haga demagogia barata" y el padre de Belén le apuntó:"Esta mugre está en todos lados, te lo digo en la cara". Finalmente, este último, por unos minutos, se levantó y se retiró, mientras Belén, presente también en el estudio, rompió en llanto.

Rizzo, en octubre del año pasado, había sido invitado al entonces programa de Nicolás Magaldi en C5N, y su fuerte discurso contra el gobierno de Mauricio Macri provocó que el conductor lo eche del programa.

A fines de enero pasado, el actor dijo sobre la diputada nacional Elisa Carrió que "tendría que tener una atención psiquiátrica". Además, llamó "Heidi" a la gobernadora María Eugenia Vidal y la cuestionó: "Ahora está de vacaciones mientras la gente se ahoga".