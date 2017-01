Reapareció Chano: "Los ídolos terminan muertos y yo quiero vivir"

Fue un comienzo de 2017 muy movido para Chano Charpentier. El excantante de Tan Bionica estuvo internado por un cuadro "de sobreexcitación" y pasó la fiesta de fin de año en la clínica. A pocos días de que le dieran el alta, el artista se mostró recuperado en el recital que Axel dio en Mar del Plata.

Chano dijo que está "muy bien" y reconoció que está teniendo "problemas". "Ahora no tengo más manager, agente de prensa. Soy un pibe que le cuestan algunas cosas, que le cuesta relacionarse con los demás. Es todo un quilombo para mí", comentó.

En una entrevista televisiva, Chano destacó la ayuda que recibió de los suyos. Aseguró que su familia "es maravillosa" y que tiene "un sobrino alucinante".

Confirmó que volvió a manejar y que viajó solo con su auto hacia Mar del Plata. "No soy un ídolo. Soy una persona normal, honesto, amoroso, que me mando cagadas. No quiero ser un ídolo. Los ídolos terminan muertos y yo quiero vivir", cerró.