Reapareció Parrilli y pidió "castigar al MPN macrista"

“Hay militantes, afiliados y simpatizantes del partido provincial con quienes tengo mucha relación desde lo personal y muchos se acercan a diario y me manifiestan su desagrado con la política del gobernador (Omar Gutiérrez), de avalar y justificar las políticas del presidente Macri”, comentó.

Dijo que su respuesta es “convocarlos a votar por Unidad Ciudadana porque va a ser la única manera de ponerle coto a este gobierno entreguista, que no respeta los derechos humanos ni el federalismo”.

Afirmó que “la patria está en peligro y la provincia de Neuquén también” y el kirchnerismo es la única alternativa “seria” para confrontar tanto con Macri como con el intendente capitalino Horacio “Pechi” Quiroga, quien lidera hoy Cambiemos en la provincia.

Parrilli habló también sobre las escuchas con Cristina, en las que la ex mandataria le ordena “apretar a jueces”, lo reta y hasta lo insulta. Indicó que se trató de una conversación en confianza en la que fue víctima de espionaje político.

Al hablar con la prensa, el ex secretario general de la Presidencia y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estuvo acompañado por el diputado nacional y candidato a repetir su banca, Darío Martínez, y el resto de los candidatos de Unidad Ciudadana, Soledad Martínez y Javier Bertoldi. Además, estuvo el primer candidato a concejal Marcelo Zúñiga.

Martínez recalcó que “mayoritariamente, el afiliado al MPN es más kirchnerista que macrista” y por eso esperan que muchos cambien su voto en octubre. En ese sentido, añadió que los neuquinos “no quieren quedarse sin vacaciones, horas extra ni feriados”.

Tanto Parrilli como Martínez evitaron mencionar el Frente Neuquino, la fuerza que lidera Ramón Rioseco, que también nuclea a agrupaciones afines al kirchnerismo. No quisieron explicar por qué no se logró un acuerdo entre ambas listas (las dos con militantes kirchneristas) y se limitaron a señalar que en octubre habrá tres opciones: Cambiemos, “el muleto macrista” del MPN y Unidad Ciudadana, a la que calificaron como “la única capaz de ponerles un freno”.

Zúñiga aseguró que, a nivel local, están “peleándole voto a voto a la alianza inmobiliaria de Quiroga” y anunció que sumarán a su campaña a los sectores gremiales, “no importa del palo que sean”.

El desembarco de Parrilli en el territorio neuquino se produjo después de un año y medio de que el kirchnerismo perdiera las elecciones presidenciales de 2015, con el ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli a la cabeza. Si bien el ex armado político neuquino quedó en contacto fluido con los dirigentes del peronismo local, se abocó más a armar el Instituto Patria, una herramienta política y refugio de la militancia dura del cristinismo .

Escuchas: una “víctima del espionaje”

Parrilli habló ayer de las escuchas telefónicas que se difundieron entre él y la ex presidenta Cristina Fernández, en las que ella lo insulta, lo reta con vehemencia y le ordena “apretar a jueces” o “armar carpetazos”. Dijo que se trató de conversaciones en confianza tras 30 años de relación y que fue víctima de espionaje político. “Cometieron un delito desde Macri al ministro (de Justicia, Germán) Garavano, la AFI y los jueces, para hacerme una escucha telefónica arbitraria e ilegal y todo lo que encontraron fueron conversaciones de índole personal que hacen a la relación de dos personas que se conocen hace más de 30 años”, señaló. Indicó que “uno es la víctima y parece el victimario” y denunció que hoy “los militantes políticos somos espiados”. “A mí me siguieron los agentes de inteligencia del gobierno en Mar del Plata y en varios lugares, no sólo por teléfono”.

Rioseco saca una tajada en la interna del emepenismo

Ramón Rioseco, candidato a diputado nacional por el Frente Neuquino, también quiere sacarle algo de la torta de votos al MPN.

Ayer, tal como lo había anunciado, hizo una conferencia de prensa y se mostró con Clelia Balbuena, la ex precandidata a legisladora nacional por el MPN que llevaba la lista Verde Manzana y que se retiró de las filas del MPN.

Balbuena compitió contra el aparato oficial del partido provincial y sacó el 4,13% de la totalidad de los votos que obtuvo el MPN en las PASO. Ese porcentaje representa oficialmente 3382 sufragios.

Balbuena, que compitió contra la lista Azul que llevaba a Alma “Chani” Sapag, dijo: “Los políticos tenemos que dar explicaciones cuando tenemos que dar grandes pasos. No hablamos de traiciones, sino de principios e ideales. Voy a retirarme de las filas del MPN”.

Al respecto, Rioseco manifestó: “Este es un espacio horizontal, en el que abrimos las puertas a todos los neuquinos que creen que puede haber una provincia distinta”.

El Frente Neuquino sacó 64.817 votos en las PASO y quedó cuarto, detrás de Darío Martínez (Unidad Ciudadana), quien sacó 64.937 votos, 120 más que Rioseco.

Gutiérrez dice que los votos del partido “están seguros”

El gobernador Omar Gutiérrez afirmó ayer que no le preocupa la alianza de la lista Verde Manzana de su partido con el Frente Neuquino y que también lo tienen sin cuidado los dichos del ex secretario de la presidencia, Oscar Parrilli. “Es una demostración más de que el MPN es el centro de la vida política de Neuquén”, observó.

Dijo que en agosto “el MPN ganó la elección en personas y por equipos salió segundo, pisándole los talones al primero”, lo que los deja en una situación ventajosa para octubre. Planteó que las PASO fueron “un gastadero de plata inútil”, con el que se intentó reemplazar “la ausencia de participación efectiva en la vida interna de los partidos”. Agregó que la verdadera batalla será la elección general.

Sobre Parrilli, dijo que es “una demostración más” de que todos necesitan hablar del MPN.