Rechazó un "buen" sueldo

Si bien aseguró que no tiene nada en contra del programa de Marcelo Tinelli, el intérprete de Educando a Nina y Las Estrellas reveló que quiere aprovechar lo que queda del 2018 para descansar, aunque tendrá que recurrir a sus ahorros para estar cómodo, ya que tiene un gasto fijo mensual de 50 mil pesos. “Tengo un gasto fijo de 50 mil pesos por mes. Si no laburo, no llego; pero también necesitaba descansar. Ya sé que este año no voy a poder ahorrar”, explicó Lamothe, y agregó sobre sus finanzas: “Debería hacer tres o cuatro telenovelas más para poder comprarme una casa”.

Lo que el actor no sabe es que todos aquellos que fueron parte del reality vieron mejoradas sus finanzas. Incluso, el intérprete podría haber negociado un importante cachet para ser parte del reality, teniendo como antecedente el contrato que firmó Juanita Viale en el 2015: consiguió un sueldo de 200 mil pesos.

Necesita $50 mil: El actor aprovechará el 2018 para descansar y cubrirá sus gastos por mes con sus ahorros.

Su gran sueño: Lamothe agregó que para poder comprarse una casa tendría que hacer cuatro tiras al hilo.

El sueño de la casa propia

Eliana Guercio reveló que pudo comprar su casa gracias al “Bailando”. “Yo me compré mi casa con todo lo que curré con el ‘Bailando’ y el ‘Patinando’. Hacía todo el conurbano bonaerense, de jueves a domingos, de boliche a boliche. Hacía presencias, firmaba de autógrafos. ¡Tenía que facturar!”, comentó.