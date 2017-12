En dos horas, se recaudaron 13.576 pesos para que este peón rural pueda realizar el viaje. El conductor del envío, Sebastián Elías, decidió dar por terminada la campaña y le dio el dinero al hombre.

Lepiante estuvo seis días en Roca y al regresó volvió a la radio para agradecer y sorprendió a todos cuando anunció que le habían sobrado 10.510 pesos que quería devolver.

"Él no pidió ninguna cantidad específica. Estuvo 6 días en Roca y el lunes 27 vino a la radio y me dijo que devolvía el dinero que le sobró. El asombro mío fue importante, porque él me explicó que la plata no era de él, que por eso la quería devolver porque algún otro vecino del pueblo la podía llegar a necesitar más que él, que ya había podido resolver su problema y su madre había sido dada de alta tras la intervención, donde le colocaron una prótesis de cadera", contó Elías.

"Atilio tiene una hija y su señora, trabaja a 80 kilómetros de Maquinchao y como no puede cuidar como se debe a su madre, está alojada en un hogar en la zona. Lo ves a Atilio en la calle como si nada. Él ni se entera de lo que pasó con los medios por lo que hizo. Él está en su mundo y en su situación. Cuando lo cruzo le digo 'Qué quilombo que armaste', es tan lindo lo que generó acá. Demostró los valores de la localidad", concluyó el periodista en declaraciones al diario La Nación.