Recomiendan a empleados de comercio no ir a sus trabajos

"En vista a las condiciones climáticas y las recomendaciones de Defensa Civil y el servicio meteorológico que aconsejan no transitar por las calles recomendamos a nuestros afiliados no salir de sus hogares en las próximas horas y, por supuesto, no concurrir a sus lugares de trabajo a fin de evitar cualquier posibilidad de daño personal", indicaron en un comunicado.

Por otro lado, solicitaron a los trabajadores consultar las dudas al sector Gremiales al 449 3510 o consultar en la cuenta de Facebook CECNEUQUEN

LEÉ MÁS

Recomiendan no salir a plazas ni espacios públicos durante el día

Por el viento suspendieron las clases en los turnos tarde y noche

Barrios sin luz y problemas de agua en la ciudad

Suspenden la actividad en el aeropuerto por las malas condiciones