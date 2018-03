Reino Unido pide explicaciones a Mark Zuckerberg

“Ha llegado el momento de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con la suficiente autoridad para explicar este fracaso estrepitoso”, dijo Damien Collins, el diputado que preside el comité, en la convocatoria dirigida a Zuckerberg. “El comité ha preguntado insistentemente a Facebook cómo las empresas adquieren y retienen información de los usuarios, y en particular si se tomaron sus datos sin su consentimiento”, explicó Collins y agregó que “las respuestas de sus representantes subestimaron consistentemente este riesgo y fueron engañosas”.

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores. Por esto, Facebook suspendió a Cambridge Analytica la semana pasada tras conocerse que no había destruido los datos de millones de usuarios como se había acordado.