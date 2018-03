Relación sospechosa

A la salida de los estudios de KZO, la modelo fue interceptada por un notero del ciclo. Ante la pregunta en cuanto a la sospechosa reunión, Nicole afirmó: “No tengo nada que contar. Fue por trabajo, por supuesto”. Luego descartó un probable affaire: “Lo conozco hace años, ya trabajamos miles de veces. No es la primera reunión que tenemos por este proyecto”. La modelo amplió el tema pero se embarró solita: “Él tiene su pareja y yo estoy muy tranquila”. Sin embargo, Nicole se tomó un llamativo tiempo para contestar si el novio de Macarena Rinaldi sería su tipo de hombre: “No lo sé. De hecho, lo conozco hace un montón y nunca hubo más que una relación laboral, tengo buena onda y nada más”.

Muchas dudas: “Nunca hubo más que una relación laboral, tengo buena onda y nada más”, dijo, pícara.

Acá nunca pasó nada. Fede no salió con Laurita, Maca no salía con Hoppe. Todo hasta que pasa de repente”. De Brito, Conductor y periodista

Filoso

Tras el cierre de la nota, De Brito no quedó muy conforme con las respuesta de Nicole. “La cara de Nicole fue rara. Las respuestas, peores. ¿Por qué no dice que se juntó por trabajo? Que son amigos...”, dijo el periodista. Luego agregó con ironía: “Acá nunca pasó nada. Fede no salió con Laurita, Maca no salía con Hoppe. Todo hasta que pasa de repente. Nicole tampoco salía con Facundo Moyano, hasta que empezó a salir. Moyano no salía con la azafata, pero volvieron… Era re fácil decir que la llamó Hoppe para estar en el ‘Bailando 2018’ y que le dijo que no, que no quiere bailar”.