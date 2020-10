Renspa: 85 productores menos para exportar a Brasil

- ¿Cómo fue la inscripción en el contexto de las restricciones por el coronavirus?

Es un año muy particular. Tuvimos que adaptarnos a esta situación sanitaria. Desde hace varios años las inscripciones se hacen a través de la página web de Senasa y hay una instancia en la que los productores acercan a las oficinas los duplicados de formularios, hacen consultas o piden que les demos una mano con la operación. Todo eso fue imposible por las complicaciones que tiene la atención al público por recibir a tanta gente en tan poco tiempo en lugares reducidos.

Entonces, este año se hizo todo online y luego enviaremos a los técnicos a los establecimientos y a las chacras para constatar los planes de trabajo y, en ese momento, irán solicitando los papeles y la documentación requerida.

- Terminada la instancia de las inscripciones, ¿cuál es balance?

En cuanto a la inscripción en sí, fue buena, fue mejor de lo que se esperaba cuando inició el periodo de inscripción. Había empezado bastante flojo y en las últimas semanas hubo un envión fuerte.

En lo que es inscripciones a Brasil estamos un poco por debajo, un 7% menos en lo que es superficie inscripta y en cantidad de productores se traduce en un 10% menos que el año pasado. Hay 85 productores menos que en el año 2019.

Para otros destinos, como China o Israel, la disminución es un poco más fuerte con bajas de entre 20 y 30% en superficie.

- En su opinión, ¿a qué responde esta merma?

China e Israel son destinos que venían aumentando la superficie inscripta, en el orden del 20 o 25% de aumento de un año con respecto al anterior. Para Brasil viene disminuyendo un 4 o 5% cada año desde 2017.

Creo que las bajas responden a decisiones empresariales de cada productor que dice: "Este año no voy a exportar a tal o cual mercado, me voy a dedicar al mercado interno u a otros destinos".

La merma también puede ser por superficie que va quedando afuera del sistema. En esta instancia no podemos saber exactamente cuáles son las causas.

En lo referente a Brasil es una superficie muy importante. Del total de las 38.446 hectáreas cultivadas en El Valle, cerca de 22.289 hectáreas están inscriptas para Brasil. Son casi 1.800 establecimientos a los cuales nosotros tenemos que recorrer para constatar que se estén cumpliendo las tareas que establece cada uno de los planes de trabajo.

Igualmente hay un montón de cuestiones que se van dando a lo largo de la temporada y hace que muchos queden afuera del programa por algún problema sanitario, documental o del plan mismo. También puede pasar que los productores se anoten, llegue otro negocio y esa fruta va para otro lado.

Los volúmenes que generalmente van a Brasil son 110.000 toneladas y no salen de 22.000 hectáreas; si uno hace el calculo de 40 toneladas por hectárea da que es casi el 10% de esa superficie la que se lleva Brasil. Es un poco de cada establecimiento lo que va a ese destino.

- En temas sanitarios, ¿cómo está El Valle? ¿Se ha podido seguir trabajando a pesar de las restricciones?

Si, se ha visto trabajo. Se ha visto trabajo de poda, de preparación para la floración, nos estamos acercando al momento de la primera cura para carpocapsa. Hay alguna información sobre el movimiento, la compra de insumos, hay expectativas. Calculo que teniendo en cuenta el dólar como está, creo que habrá buenas expectativas para la comercialización. No se ve un año en el que estén disminuyendo las tareas y esperemos que así sea; que se trabaje bien la chacra es un tema fundamental para nosotros

- ¿Cuál cree que será el balance de este año?

En este temporada que pasó tuvimos un 10% de incremento en las exportaciones. En cuanto a la cuestión sanitaria y teniendo en cuenta a la cuestión como está, imagino que será un buen año. Nosotros tenemos muchas expectativas en relación a que, por lo menos, se mantenga en los valores de este año.