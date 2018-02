Ayer, el funcionario nacional había cuestionado a los fiscales y jueces neuquinos por la investigación en la denuncia por el ex gobernador Jorge Sapag. Según manifestaron, las expresiones de López “solamente reportan un desprestigio gratuito de la justicia neuquina”.

Leé el comunicado completo

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén rechaza enérgicamente declaraciones del Diputado Nacional Leandro López, vertidas ayer en una entrevista radial matutina, en cuanto sostuvo “…La verdad que los jueces de la provincia de Neuquén, salvo alguna excepción, la mayoría responde al poder político…”, “…tengo mucha más fe que va a avanzar en Buenos Aires, más que lo haría en los juzgados neuquinos donde reitero, no hay independencia judicial y no creo que ningún juez investigue realmente como corresponde…” y también “…Vignaroli o Gerez no creo que investiguen mucho al poder político neuquino porque ellos tienen mucho vínculo con el poder político neuquino…”.

Esta Asociación se ha pronunciado repetidamente sobre la importancia primordial que tiene la independencia judicial como garantía de todos los ciudadanos y siempre ha recalcado que existen los mecanismos institucionales para denunciar actos que la pongan en riesgo y si corresponde, para enjuiciar y remover a los funcionarios y magistrados que corresponda.

Las manifestaciones de quien ostenta tamaña responsabilidad, expresadas en una forma tan generalizada y sin acompañar información concreta, solamente reportan un desprestigio gratuito a la justicia neuquina y a la institucionalidad misma, cuyo respeto compete en particular a todos los poderes del Estado, resultando claramente incluido el Diputado Nacional aludido.

Embed La justicia neuquina fue puesta a dedo por MPN...hacen que investigan para que no pase nada. Hay impunidad en el feudo...tenemos que cambiar! https://t.co/Wyo2TOCQNT — Leandro Lopez (@lopezleandrog) 17 de febrero de 2018

