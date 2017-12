Retiran orden de detención europea contra Puigdemont

España. La justicia española retiró la orden de detención internacional, pero no la española, contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas, para evitar que Bélgica limite los delitos por los que puede ser enjuiciado en España. Con este golpe de efecto del juez, Puigdemont no podrá aprovechar las órdenes europeas de detención y entrega para eludir la acusación por rebelión por la que es investigado en España por haber declarado la independencia de Cataluña. Cuando Bélgica archive su causa, Puigdemont será libre para desplazarse por cualquier país menos por España, donde sería detenido en cuanto ingrese.