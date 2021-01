Retirarán más de 70 carteles irregulares en rutas 22 y 7

El municipio neuquino comenzó esta mañana con un operativo en las calles que tiene como fin retirar de la vía pública todos los carteles publicitarios que no cumplen con las reglamentaciones vigentes.

Además contó que no cumplen con las ordenanzas municipales, ni con la legislación nacional, "en este sentido no tiene supervisión en cuanto a estructura de cartel, no hay presentado seguros de cobertura ante algún riesgo, y están en condiciones de conservación muy deteriorados".

"Frente a este panorama el intendente Mariano Gaido nos indicó priorizar la seguridad de los vecinos y vecinas, y también la seguridad vial ya que genera distracción en los conductores. Por esto y de manera inmediata pusimos en marcha estas tareas de retiro de los carteles", contó

Cagol destacó que algunas empresas los van a sacar por sus propios medios y "y en los otros casos los va a el municipio con trasladado del costo a la empresa tal como lo establecen las ordenanzas vigentes".