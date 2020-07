Revelan fotos inéditas de Don Ramón del Chavo del 8

View this post on Instagram

Y cómo no extrañarte papá, tú tienes la culpa por haberme dado tanto! Aquí en la casa de Cuernavaca donde pasamos tan gratos momentos, jugando y echando relajo, siempre con tus geniales ocurrencias, pero lo más valioso tu forma de amar, de dar, de estar! Compartan foto Inédita 1977 . . . #seumadruga #Monchito #RonDamon #ramonvaldes #chavodel8 #chavesnomultishow #papá #felicidad #donramón #chilindrina #quico #papá #chaves #rorro #quedateencasa #actor #amor