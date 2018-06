Ricky Martin tiene el deseo de que sus hijos sean gays

“No lo sé, mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fueran homosexuales”, dijo el cantante de 46 años. “Es algo muy especial. La sensibilidad, la forma en que veo ahora, que no tengo que esconderme de ninguna manera o forma. Veo colores. Y luego ves el arcoíris. Entiendo por qué el símbolo es el arcoíris. Es sólo real. Todo es tangible. Me hace una persona más fuerte”, agregó Ricky, quien sería padre de gemelas en octubre aunque no hay confirmación oficial.