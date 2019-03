Rioseco atribuyó la derrota al manejo territorial del MPN

Para no dejar lugar a dudas, Rioseco reconoció sin reparos la derrota en la provincia, felicitó a Gutiérrez y aclaró que no habrá impugnaciones por las fallas que detectaron en el sistema de votación. “Fueron de 10 a 12 máquinas, que no generan un cambio sustancial respecto del resultado”, explicó.

Destacó también que los 13 puntos de ventaja que sacó el MPN se debieron “a la extensión territorial y las intendencias que ellos tienen en el interior profundo, que fueron determinantes”.

“Tenemos un año muy duro para reconstruir el país con nuestra candidata, que seguramente será Cristina Kirchner”, dijo Ramón Rioseco, el candidato tras los resultados

Contó que las encuestas “nos daban ganadores”, pero no consideraron a las localidades más chicas, donde el partido provincial es fuerte. También mencionó que los perjudicó el uso “del aparato estructural del Estado” en el oficialismo y “la división de la oposición”.

Luego, lejos de lamentarse, remarcó: “Hay que seguir trabajando (porque) tenemos un año muy duro para reconstruir la Argentina con nuestra candidata, que seguramente va a ser Cristina Kirchner”. Afirmó que la coalición se presentará “en los municipios donde faltan las intendencias, que son Plottier, Neuquén, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Villa La Angostura; y en senadores y diputados nacionales”.

Martínez agradeció “a los militantes” y deslizó que la elección “estuvo plagada de irregularidades informáticas, que no tienen que volver a suceder”. Luego destacó las localidades donde el kirchnerismo se impuso a nivel local, como Cutral Co y Centenario.

El momento más entusiasta fue cuando se mencionó el tercer puesto del candidato de Cambiemos, Horacio Quiroga. “Es una alegría, porque nos da la pauta de lo que puede pasar en octubre”, afirmaron los socios kirchneristas.

