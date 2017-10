Rioseco pidió un "Estado que se ponga de pie"

“En el oeste neuquino nos encontramos con la exclusión, con la precarización, con la gente sin posibilidades, con jóvenes sin poder estudiar, tenemos que darle dignidad a este sector, ellos tienen que tener servicios básicos, infraestructura, trabajo y educación”, aseguró Rioseco.

El candidato remarcó que realiza su campaña “con conciencia colectiva sabiendo que tenemos que construir un proyecto integrador incluyendo a las minorías que esperan hace años”.

Para Rioseco, “el gran desafió de este proyecto político es reconstruir las minorías, si no, no tiene sentido la política, si no miramos al ser humano no tiene razón de ser hacer política”.

Rioseco hizo referencia a Cutral Co, donde fue intendente y precisó que “allí tuvimos el 35% de la población desempleada y jamás nos quebramos, ni nos dijeron qué es lo que teníamos que hacer, nunca nos sometimos a las políticas de ajuste, por eso salimos adelante con dignidad, con fortaleza y con trabajo”.

“La dignidad se consigue con autonomía económica y con soberanía política y si hoy no tenemos esto es porque el MPN se ha quebrado ante Buenos Aires”, dijo.

