Rioseco va por un golpe de efecto con el pase de un concejal

Valenzuela entró al Concejo de Plottier tras las elecciones de 2015, gracias a la suma de 1393 votos en las urnas, lo que representa el 5,92 por ciento del electorado de la localidad.

Rioseco se entusiasmó con el pase de Valenzuela. Consideró que la suma lo ayudará a mejorar la performance del Frente Neuquino no sólo en Plottier puesto que dirigentes cercanos al concejal del MAP seguirían sus pasos. El ex intendente de Cutral Co terminó cuarto en las PASO a escasos votos del candidato de Unidad Ciudadana, Darío Martínez, por lo que todo lo que logre sumar potencia sus chances del 22 de octubre.