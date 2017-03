Riva confirmó que quiere seguir al frente de la Defensoría del Pueblo

El defensor del pueblo de la capital neuquina, Ricardo Riva, confirmó esta mañana que después de mucho meditarlo se presentará para seguir al frente de su cargo.

En declaraciones realizadas a LU5, Riva aseguró que hasta anoche no había tomado la determinación, pero que finalmente decidió presentar su carpeta para mantenerse por 6 años más. La decisión final al respecto será tomada por el Concejo Deliberante.

"Tengo que ser respetuoso de todo lo que escuché en este tiempo y muchas personas me decían por qué no me daba otra oportunidad. Estoy muy agradecido y sé que no depende del voto popular, así que presentaré mis antecedentes para seguir en mi cargo", afirmó el Defensor del Pueblo de Neuquén.

"Quienes se postularon, como es el caso de Pamela Gaita, se acercaron a conocer cómo trabaja la Defensoría y plantearon que hay que profundizar lo que estamos haciendo. Lo bueno es seguir instalando la institución de la Defensoría, más allá de quien esté al frente", dijo Riva, que aclaró que le pedirá a la titular de la Unión de Inquilinos de Neuquén que mantenga su postulación y también presente sus antecedentes.

"La Defensoría del Pueblo es una caja de resonancia de las necesidades del pueblo y tiene que ser visto como una oportunidad para que quien lleve adelante una gestión de Gobierno visibilice este reclamo", concluyó.