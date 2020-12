Riverdale: 10 errores de la serie de The CW

El rodaje de la quinta temporada de Riverdale se puso en marcha nuevamente en septiembre después de que la producción de thriller adolescente pasara meses parada debido a la pandemia. La vuelta a los sets de grabación la hizo pública Roberto Aguirre-Sacasa al compartir en Twitter fotografías del detrás de cámaras de la serie de The CW .

A continuación te dejamos la lista de las 10 contradicciones que han puesto en el ojo del huracán al seriado de The CW inspirada en los Archie Comics.

1. En la temporada 2 de Riverdale, Penélope sufrió quemaduras de tercer grado que se le curaron rápidamente sin aportar nada a la historia.

2. Cada vez que Black Hood llamaba a Betty, sonaba Lollipop de The Chordettes, pero el teléfono se mostraba bloqueado, lo que no tiene sentido o, por lo menos, significa un error de producción del seriado de The CW.

3. Las casas de Archie y Betty no están una al lado de otra, pero en el show se ven por las ventanas claramente.

4. Los gemelos Cheryl y Jason están en grados diferentes en la escuela, algo muy raro considerando que tienen la misma edad.

5. Que Jughead se convirtiera en el Serpent King, siendo un adolescente que no quería estar en la banda, es tonto.

6. Que Sierra deje que su hija Josie deje la escuela para irse de gira con su padre músico, es algo incoherente.

7. Riverdale es una ciudad pequeña, todos se conocen, por lo que es imposible que tenga tantas pandillas.

8. Los fans se confundieron cuando se reveló que Black Hood era Hal Cooper, quien tenía ojos azules -al igual que en las Archie Comics-, y al asesino se le había visto con otros colores de ojos.

9. No tiene sentido que Cheryl se una a la pandilla The Serpents, considerando su pasado y que aún es una adolescente.

10. Si FP tiene 50 años, como lo celebró en la temporada 3, eso quiere decir que dejó embarazada a Alice a los 16, algo que no tendría sentido.