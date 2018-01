Rocío, ¿el mal del Diez?

El hallazgo se produjo cuando la ex del Diez viajó junto a Vanesa Carnevale -esposa del polémico Chino Maradona- a Dubai en el 2014. “En la mesita de luz encontramos en una bolsa beige dos plantillas, una tanga anudada y una foto de Dieguito Fernando -hijo de Maradona y Ojeda - con la cara borrada”, relató la blonda.

Aunque explicó que no se asustó con lo que veía porque no cree en las brujerías, Ojeda aseguró que buscaron a alguien para que limpiara la casa. “Como no sabíamos qué hacer llamamos para que limpien la casa. Rezaron en árabe. Fue terrible, no es gracioso”, señaló.

Desde aquel momento hasta la actualidad, Diego y Rocío se pelearon y separaron decenas de veces, pero siempre apostaron a su amor.

En medio de las negativas de Diego de venir a la boda de Dalma Maradona -que se celebrará en abril- si no invita a Rocío Oliva, la actriz se instaló en Los Emiratos Árabes para intentar hacer las paces con su papá.

El encuentro entre ellos se dio de la mejor manera, pero, para desgracia de Dalma, la novia del Diez se encuentra en Dubai y tiene que convivir con ella.

La mala onda con su “madrastra” quedó al descubierto cuando Rocío filmó un video para su Instagram Stories mientras viajaba con Diego y Dalma en un auto, y al momento de enfocar a la hija del Diez ella la miró con cara de pocos amigos y le pidió que se alejara.

“Claudia es una sinvergüenza”

Luis Ventura filtró el audio de una conversación de Diego Maradona y Rocío Oliva con una tercera persona, sobre el juicio que el DT le inició a su primera esposa Claudia Villafañe, a quien la futbolista tilda de sinvergüenza por no haber trabajado jamás en su vida y haberse mantenido con la fortuna del Diez. “Si yo llevo el juicio a Argentina es peor para Claudia porque ella nunca trabajó”, se escucha decir a Diego, a lo que Rocío acota: “Es una sinvergüenza”.