Roger Waters critica a Temer y promociona disco

El ex bajista de Pink Floyd publicó en Facebook una foto del mandatario con una elocuente frase en alusión al nombre de su nuevo disco, Is this the Life We Really Want?, que lanzará el 2 de junio. “Brasil, esa es la vida que realmente querés?”, escribió el músico.

Los medios brasileños se hicieron eco del posteo, que luego desapareció de su muro.

No es la primera vez que Waters se manifiesta políticamente. El año pasado, en un recital con 60 mil personas le pidió la renuncia al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, al recordar a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. “¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Toda vida es sagrada, no sólo la de sus amigos”, reclamó en ese momento el artista.

Regreso al rock

Is this the Life We Really Want? será el primer álbum de rock del músico desde Amused to Death, el trabajo discográfico que lanzó en septiembre de 1992 . La deshumanización y la evaporación de las ideologías sirven de hilo conductor para las 12 canciones que integran la placa.

“No basta con que nosotros ganemos/ necesitamos a alguien que fracase”, rezan dos versos del tema homónimo, frase de la que Waters señaló: “Tiene algo tan desagradable que hace que la adore. Y es tan propia de Donald Trump”.