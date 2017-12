Rompió el silencio

A pesar de que Calu no inició acciones legales, fue el mismo actor quien decidió llevar el tema a la Justicia. Los actores tuvieron una audiencia de mediación debido a una demanda que realizó Darthés al ver dañada su imagen.

Se sacó un peso: “La verdad es poderosa porque sana. Ya no me callo más”, dijo en su carta.

No se le dio: “Necesité que me mirara a los ojos y me dijera ‘perdón, Calu, me equivoqué’”.

Descargo y alivio

Luego de que no llegaran a un acuerdo, Rivero publicó ayer un extenso comunicado en su Twitter, en el que expresa el malestar vivido: “Después de cinco años, tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho… de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. Cinco años de silencio al ser tomada por la chica problemática en el contexto que más amo: el actoral”.

Luego, sin hacer mención a Darthés, se refirió al actor. “Cinco años de silencio por no estar preparada para enfrentar la catarata de agravios que recibe quien pone en evidencia la conducta inapropiada de un galán, padre de familia, felizmente casado. Siempre necesité lo mismo: que me mirara a los ojos y y me dijera ‘Perdón, Calu, me equivoqué, no sé qué me pasó’, o lo que sea que le salga y que pueda comprenderse como una disculpa. De su parte, nunca hubo escucha, sensibilidad y receptividad ante mis insistentes reclamos de que #NoesNo”.