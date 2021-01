Ross Brawn continuará ligado a la Fórmula 1

“Con Stefano (Domenicali) subiendo a bordo, obviamente renovamos nuestra asociación. Creo que también el desafío de COVID, todas esas cosas, me mantienen motivado y con ganas de continuar”, expresó Brawn en primera instancia.

brawn-LM.jpg Ross Brawn renovó con Liberty Media y seguirá en el área deportiva de la Fórmula 1

Y añadió: “Tendré que parar en algún momento en el futuro, todos lo hacemos, pero no me lo estoy planeando en este momento. Creo que con Chase (Carey) dando un paso atrás, era útil o importante tener algo de continuidad y me alegro de hacerlo. Así que son tiempos emocionantes”.