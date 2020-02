Y luego dijo: "Para mí, Petronas sería la mejor opción. Tienen un equipo joven y tienen dinero. Si me siento fuerte, solo cambiarían los colores de la moto. Pero es que para mí es muy importante seguir con la M1".

Rossi se apoyará en sus resultados para decidir si se retira en 2021 Valentino Rossi señaló que los resultados serán claves para determinar si sigue un año más en MotoGP o se retira.

Sobre la decisión que dio a conocer el equipo Yamaha sobre los pilotos que estarán dentro de la estructura en 2021, “Il Dottore” opinó: "El rendimiento de Quartararo lo cambió todo. Lo que no quería era forzar la situación con el equipo oficial y luego no ser competitivo. La decisión me parece bastante lógica, así que no lo veo como una falta de respeto. Ni Viñales ni Quartararo habrían corrido con Petronas porque tenían ofertas de otras fábricas. Soy dueño de mi destino".

Cabe destacar, que el equipo oficial Yamaha presentó este jueves su moto para el 2020 de MotoGP con sus pilotos Rossi y Maverick Viñales.