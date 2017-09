Dijo que recibió amenazas telefónicas anónimas y que le rayaron todo el auto "para que se deje de molestar con el tema de Calf". Al tiempo que se desligó de haber dado a conocer los contratos de locación de ese ente que revolucionó el arco político.

"Los contratos siempre existieron, me sorprende la cantidad. No me constan los contratos, me sentí sorprendido como mucha gente. En abril les pedí por nota información los contratos de locación de servicio, en mayo se lo reiteré como miembro del consejo de administración. Incluso le mandé una carta documento. Tampoco me respondió", señaló Domínguez en diálogo con LU5.

E indicó: "Las acusaciones del presidente de Calf hacia mi persona las va a tener que responder de manera legal". En alusión a la acusación de Ciapponi hacia a su persona acerca de la denuncia pública del listado.

"La primer sorpresa es que me hayan acusado, porque los listados aparecieron en las redes sociales”, agregó, sobre los contratos en los que están involucrados funcionarios y familiares por sumas onerosas, fueron firmados por la mesa directiva.

Tras acusarlo al titular de Calf de "mitómano" y de "creerse sus propias mentiras", Domínguez dijo que "el presidente de Calf miente, los contratos están firmados por él, no puede decir que no conoce a las personas".

Además, explicó que todos los gastos tienen que ser aprobado por el consejo de la administración, no sólo por la mesa directiva, dado cada uno de los consejeros responden con sus bienes. Domínguez ante los fiscales Vignaroli y Silva.

"Vengo recibiendo amenazas. Hago responsable a la mesa directiva por cualquier cosa que me pueda suceder tanto a mí como a mi familia. Responsables a Ciopponi, al vice Claude Staicos, al secretario General Darío Lucca y Garrido el tesorero", puntualizó Domínguez.

