Los listados salieron a la luz en las redes sociales e incluyen el pago de sumas mensuales de entre 10 mil y 35 mil pesos a varias personas por trabajos que no se especifican.

"Vamos a corroborar con los asesores legales a ver si se ha hecho alguna presentación en este sentido. La modalidad de contrato de locación de servicios hace tiempo que existe. Tenemos distintos tipos de servicios, pero no son empleados de Calf", aseguró el presidente de la Cooperativa, Carlos Ciapponi, en entrevista a LU5.

Entre los mencionados figuran el subsecretario de Desarrollo Social, Diego Cayol, por 20 mil pesos; Mario Decuzzo, por 25 mil pesos; Nicolás Falleti, por 35 mil; Aldana Rey, por 20 mil. Entre ellos también figura Nilda Alambillaga, con un contrato de 13 mil pesos, a pesar de que falleció.

Calf listado contratos

En este sentido, Ciapponi declaró que "he tratado de ordenar todo lo que se puede la cooperativa voy a revisar a ver si hay alguna situación irregular. Diego Cayol no le factura a la Cooperativa. La señora de (el diputado Claudio) Domínguez la verdad que no lo sé", agregó.

"Hay un contenido político en esto. Los que están con esto tienen otras intenciones de desprestigiar la gestión. Yo no dije que no tenemos contratos, lo que digo es que no hay gente que no trabaje", aseguró.

La denuncia fue presentada por el abogado Luis Figueroa quien detalló que entre los contratos hay personas que viven en Buenos Aires, Rincón de los Sauces o San Martín de los Andes.

Preocupante aumento de la tarifa

Ciapponi confirmó que el mes próximo habrá un nuevo aumento en la tarifa de luz. En este sentido, desmintió que se haya hecho sin el consentimiento del Concejo Deliberante y agregó que, tras las elecciones habrá una nueva suba.

"Estamos preocupados porque va a venir vinculado con el incremento salarial de luz y fuerza, en el cambio de la energía estacional y el transporte. Van a cambiar los valores mayoristas en el valor propio de la energía y el transporte y los números que suenan son bastante preocupantes porque el bolsillo de los vecinos de Neuquén ya no resiste", declaró.