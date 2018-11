Ruta 7: denuncian que partes reasfaltadas ya tienen baches

“Viajamos el sábado hacia Neuquén por el tramo habilitado al tránsito, antes íbamos por los derivadores, tiene una carpeta de cemento donde ya hay baches. Se abrió hace dos semanas”, señaló la vecina Luz Marina en diálogo con LU5.

Explicó que el reasfaltado se realiza por sectores, con cortes de 5 ó de 10 km cada uno y que están en obras desde hace tres meses. "En una semana presenta baches. Se hunde, se quiebra, es trabajo mal hecho", denunció la mujer.

En tanto que Fabiana Fuentes explicó los inconvenientes que se suscitaron como consecuencia del desvió del tránsito en la calle paralela a la ruta. "Estamos muy preocupados por esta situación. Esto nos perjudicó el doble, cortaron la ruta y mandaron el tránsito a la calle 01 por donde pasan camiones de 30 a 40 toneladas".

La vecina dijo que se trata de una calle de tierra, que no está preparada para recibir ese tipo de vehículos, ya que ni siquiera se encuentra compactada y menos asfaltada.

"Es tremendamente complicado, lo padecemos hace bastante tiempo y hay dos escuelas en esa calle. El secretario de Gobierno municipal vio mi casa (afectada) y me dijo que no hay solución porque no hay otro desvío y que lo único que se pueden poner son reductores de velocidad", agregó.

La vecina se quejó porque “no hay mantenimiento de la calle” y “no hay un control por el tránsito pesado y las cargas peligrosas”.