"Sabemos que es difícil pero vamos por el gran objetivo"

González confía en que se puede, sabe que las chances son concretas y no oculta su deseo por llevar a Rincón al A. “Si no hubiese confiado, no venía a Rincón”, dijo sin vueltas. “Estaba dirigiendo la tercera de AFA en Olimpo, estaba cómodo, pero me sedujo mucho este proyecto. Cuando uno tiene un sueño como el que tiene este club, hay que perseguirlo. Sabemos que es difícil pero vamos a buscar ese gran objetivo que sería muy importante para el fútbol de Neuquén”, afirmó el DT.

Rincón se metió entre los mejores ocho equipos de la Patagonia tras vencer a Moreno en la última fecha. “Los partidos definitorios suelen ser trabados porque los equipos se estructuran. Nosotros planificamos un partido tratando de contrarrestar las individualidades del rival pero intentando soltarnos y lastimar. Por suerte el partido se abrió, sacamos la ventaja y después se dio todo”, analizó el DT sobre la goleada al Naranja.

En la próxima instancia se verá las caras con Boxing Club de Río Gallegos en los cuartos de final. “Es un equipo que se reforzó bien y que ya empezó a jugar playoffs antes que nosotros. Tenemos que pensar en seguir siendo fuertes acá y hacer un partido inteligente como visitantes”, expresó.

2100 kilómetros debe hacer hasta Río Gallegos para enfrentar a Boxing en cuartos.

“Dijimos que teníamos que tener tres cosas: actitud, mentalidad ganadora y cuidado en los detalles. Y eso fue lo que nos llevó a ganar. Ahora tenemos que seguir así”.Marcos González. Entrenador de Deportivo Rincón

Cómo se define

La etapa final del torneo será rápida ya que en treinta días quedarán definidos los cuatro ascensos. El León arranca su periplo este domingo como local ante Boxing y cerrará la serie como visitante el miércoles siguiente. En caso de pasar de ronda, jugará la ida de las semis el domingo 3 de diciembre frente al ganador de Sol de Mayo-Huracán de Comodoro. La vuelta será el domingo 10 y la final se jugará el sábado 16 (ida) y el miércoles 20 (vuelta). En todos los casos, cualquiera sea el rival, definirá fuera de casa.

Por el otro lado del cuadro llegan Independiente de San Cayetano, que enfrentará a Ferro de Olavarría, y Círculo Deportivo Otamendi, que se eliminará ante Racing de Olvarría. En total, ocho equipos van por un lugar en el Federal A.

El León sigue soñando.