Sacan de Central Park la estatua de médico racista

“¡Ya era hora!”, gritó una mujer afroestadounidense, una de las cerca de 25 personas que asistieron al retiro de la estatua el martes. “Sims no es nuestro héroe”, gritaban otros. “Es importante reconocer que sus contribuciones ocurrieron a expensas de mujeres que no pudieron consentir sus experimentaciones”, dijo Bernadith Russell, una médica del hospital New York-Presbyterian. Y añadió: “Reconozco sus contribuciones pero es como si Josef Mengele tuviese contribuciones en el campo de la medicina: no pondríamos una estatua suya debido a cómo obtuvo esa información”, añadió. Mengele fue un médico nazi alemán que experimentó cruelmente con prisioneros en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta es una de las cuatro estatuas en terrenos públicos que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acordó trasladar tras el informe de la comisión, mientras Estados Unidos debate los antiguos tributos a figuras de legados cada vez más cuestionados.

De Blasio, demócrata, encargó el informe luego de una sangrienta protesta neonazi en Virginia en agosto pasado que dio paso en todo el país a iniciativas para remover símbolos del sur proesclavismo en la guerra civil.

Nueva York mantendrá las estatuas de Cristóbal Colón y del ex presidente Roosevelt, y una placa dedicada a Philippe Petain, un héroe de la Primera Guerra Mundial que luego colaboró con los nazis, aunque agregará a todos estos monumentos leyendas adicionales que otorgarán más contexto. Un monumento a los pueblos indígenas será colocado cerca de la estatua de Colón en la entrada de Central Park.

En el caso de la de Roosevelt, triunfante a caballo y acompañado a pie por un indígena estadounidense de un lado y un africano de otro, es una imagen de jerarquía racial. “Agregaremos detalle y matices a las representaciones de estas historias, en vez de retirarlas totalmente”, afirmó De Blasio.

“Reconozco las contribuciones a la medicina de Sims. Pero es como si Mengele las hubiese tenido: no le pondríamos una estatua debido a cómo obtuvo esa información”.Bernadith Russell, Médica del Hospital New York-Presbyterian

Starbucks capacitará a su personal

Starbucks anunció que cerrará sus más de 8000 tiendas en EE.UU. el 29/5 para hacer una capacitación contra el racismo tras el arresto de dos hombres negros en uno de sus cafés. La decisión busca contrarrestar una ola de indignación y llamados al boicot tras la detención de estas personas que aún no habían consumido nada y esperaban a un amigo en un café de Filadelfia. “Pasé los últimos días en Filadelfia con mi equipo de liderazgo escuchando a la comunidad, aprendiendo lo que hicimos mal y qué hacer para solucionarlo”, dijo el presidente de la compañía, Kevin Johnson.