Sacudón chileno: el Frente Amplio apoyará a Guillier

Piñera había enfurecido el ambiente político al denunciar en una entrevista que en la primera vuelta se había entregado a los votantes papeletas previamente marcadas a favor de Guillier y de Beatriz Sánchez. “Menciona a dos candidatos y me menciona a mí, directamente. Esto es cruzar todo límite, y yo lo dije antes y lo digo ahora como ex candidata: no se juega con Chile y no todo vale a la hora de una elección presidencial. Mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillier”, clamó Sánchez.

El jueves pasado y tras semanas de intenso debate interno, Sánchez había anunciado que el Frente Amplio (movimientos sociales, partidos de izquierda, feministas y organizaciones de base) “liberaba” a sus adherentes a votar por quien quisieran. Ahora, las declaraciones de Sánchez impactan en la recta final al ballotage -será el 17 de diciembre- y le dan oxígeno a Guillier, en un momento en el que las encuestas no registran un favorito. Guillier agradeció el apoyo por su “transparencia, fuerza y valor”, escribió en su cuenta de Twitter.

20,3% El caudal de votos de Beatriz Sánchez

En lo que se perfila como una elección apretada entre Piñera y Guillier, el segmento de votantes que tuvo el Frente Amplio será decisivo en el resultado final. Y este apoyo es clave.