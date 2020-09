El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio , sostuvo que al reporte policial, de los 25 vehículos secuestrados, se debe sumar el municipal en el cual se registraron 14 secuestros en ocho puestos de control, con 170 notificaciones, ya sea por no cumplir con el uso de barbijo, el distanciamiento social o por estar fuera del radio permitido acorde a su domicilio.

"El mensaje se entendió. Se difundió durante toda la semana respecto a los operativos de control en conjunto con Policía de la provincia, con Prefectura y con Seguridad Vial y con áreas municipales, creo que dio un gran resultado", señaló Baggio en diálogo con LU5.

En los controles que se llevaron a cabo en la ciudad, hubo un total de 39 vehículos secuestrados por incumplimiento de la prohibición de circulación que rige los domingos.

El funcionario que en los controles intervinó personal municipal de las áreas de Ciudadanía, Cultura y Deporte, y Capacitación y Empleo, que tuvieron a su cargo una tarea educadora con recomendaciones de no compartir del mate y cumplir con las medidas de seguridad.

“La ciudad fue una gran peatonal. Respetaron no circular en vehículos, en algún punto la gente ganó las calles. Al habilitarse las calles como peatonal hubo mayo distanciamiento social”, aseguró Baggio aunque puntualizó en que aún falta concientizar sobre el radio permitido para el esparcimiento.

El funcionario dijo que “ayer hubo mucha gente en la calle, más de lo que nosotros preveíamos, por eso las 170 notificaciones. Falta concientizar respecto del radio de salidas recreativas, son cinco cuadras alrededor del domicilio asentado en el DNI”.

En ese sentido, Baggio subrayó que esta medida está indicada en los decretos provinciales "y tiene que ver con las transmisiones comunitarias del virus". "La gente interrelacionándose de diferentes sectores puede transmitir más rápidamente cualquier contagio", agregó.

Además, el secretario municipal manifestó que se van a realiar controles más severos y estrictos para dar cumplimiento a las salidas recreativas hasta 500 metros del domicilio. "Tienen un justificativo, no mezclar gente de diferentes sectores", añadió y remarcó que no serán contemplativos con aquellos que no tengan el domicilio actualizado porque es una obligación ciudadana.

"Los vecinos ganaron con mayor premura las calles y eso permitió el distanciamiento social. Intervenimos en uno o dos casos por falta del DNI o porque no coincidía el domicilio del DNI con esas 5 cuadras de esparcimiento", concluyó Baggio.