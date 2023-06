"La situación macroeconómica que tiene el país ha afectado los procesos de contratación principalmente porque los proveedores de este tipo de insumos no disponen de las posibilidades de mantener plazos de contratación (los tiempos dependen del tipo de medicamento y la cantidad) para las cantidades que se requieren", dijo el administrador del Ministerio de Salud en una entrevista con la radio LU5.

Y ahondó sobre la cuestión: "Los proveedores no tienen stock de forma permanente en las cantidades que requerimos. Nosotros compramos de forma constante, pero los insumos llegan de forma gradual. No son compras que nosotros podamos gestionar y en 48 horas tenemos los insumos en el depósito" .

Desde enero se ha gastado en medicamentos 3400 millones de pesos y tenemos previstos cinco mil millones de acá para adelante, dijo Schaechtel.

En cuanto a la organización provincial para la adquisición del stock de medicamentos necesario para la atención de los pacientes del sistema público de salud dijo que se divide en dos partes: por un lado, las grandes cantidades de medicamentos se compran por procesos de licitación que llevan su tiempo, mientras que las compras de cantidades menores para salir del paso hasta que llegue la provisión a gran escala se hace de forma directa.

SFP Hospital de Plottier (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

El funcionario explicó que las compras por licitación incluyen insumos para usar durante seis meses o un año, para las cuales el proceso burocrático exige un tiempo importante desde que se convoca a los oferentes hasta que llegan los productos adquiridos al depósito provincial para ser distribuidos entre los efectores de toda la provincia.

Dijo el administrador que con el sistema de compras directas se trata de suplir las demoras en las licitaciones. No obstante, advirtió que por más que de esta forma se agilicen los procesos burocráticos respecto a los de las licitaciones, los proveedores no entregan la totalidad de los insumos de una sola vez por no tener disponibilidad. Entonces, de las provisiones compradas con más de tres mil millones de pesos resta mercadería por recibir en el depósito provincial.

El funcionario planteó que a esta altura las licitaciones grandes de medicamentos están en curso de tramitación. "Creemos que a la brevedad empezarán a salir y adjudicarse las compras para que se empiecen a efectivizar las entregas", advirtió. Asimismo, Schaechtel reveló que desde su repartición decidieron avanzar en licitaciones de insumos más acotadas que las habituales para acelerar los tiempo de recepción de los insumos. Entonces, los llamados a oferentes se hacen para la provisión por seis meses en lugar de comprar insumos para un año, con lo cual se quiere agilizar la entrega de medicamentos.

Guardia Hospital Castro Rendon (4).jpg María Isabel Sanchez

El administrador sanitario endilgó el origen del problema a la situación macroeconómica, de la cual es gobierno provincial es víctima, dijo, como el resto de la población. Advirtió que por un lado la inflación produjo en un defasaje entre los presupuestos de la cartera de Salud y los precios de los insumos. Schaechtel explicó que al momento de hacer los presupuestos ministeriales, a fines del año pasado, no se pensó que habría que lidiar con niveles de inflación como los actuales. En concreto, las administraciones provinciales presupuestaron sus gastos en función del índice inflacionario que estimó la cartera de Economía de la Nación, del 60%.

Frente a esa situación macroeconómica, dijo el funcionario, los proveedores acotaron los tiempo durante los cuales mantienen los precios ofertados, con lo cual estos empezaron a marcar contradicciones con los tiempos burocráticos insalvables que implica una licitación pública. Las normas que regulan las licitaciones no atienden circunstancias coyunturales de procesos inflacionarios de la magnitud del que se presenta en la actualidad.

Schaechtel contó que los proveedores comenzaron a cambiar las condiciones de cotización como las de pago, imponiendo plazos más cortos que los habituales fundamentalmente para los pagos, que en épocas de mayor estabilidad económica se hacen hasta tres meses después de concretar las operaciones.

La falta de medicamentos para los pacientes de los hospitales provocó en los últimos tiempos situaciones atípicas. Una de estas se registró en el hospital de Plottier, donde los pediatras organizaron una colecta para suplir los medicamentos que el gobierno no entregaba.