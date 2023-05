Martes de paros y reclamos en salud por falta de medicamentos e insumos

Los trabajadores de la salud están en pie de guerra por distintas razones. Los afiliados a ATE del hospital Castro Rendón hacen paro este martes para reclamar insumos, medicamentos y ropa de trabajo. Al mismo tiempo, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) convocó a una manifestación frente a la Ciudad Administrativa Ministerial y también están de paro los tercerizados de la salud nucleados en el Sindicato de la Actividad privada (SiAP) que, además, se movilizaron al hospital Bouquet Roldán por el pago del plus con el aumento, por diferencias de sueldos y por la continuidad laboral.

El sindicalista agregó que otro de los puntos del reclamo es la falta de entrega de elementos de protección personal en hospitales, no solo en el Castro Rendón sino en varias dependencias del sistema de salud.

“Estuvimos con delegados de las salitas, la falta de medicamentos, retirado las guardias privadas, donde reciben casos de violencia e incluso de falta de elementos de higiene como la lavandina. La verdad es que hay una situación de emergencia en el sistema de salud y no encontramos respuestas”, aseguró Quintriqueo en declaraciones a LU5.

Dijo que la medida de fuerza con movilización que realizarán los trabajadores esta mañana frente al hospital Castro Rendón es para denunciar la situación de faltantes. “También por una compañera bioquímica, designada a través de un concurso y que tiene una situación de maltrato y persecución que denunciamos ante la dirección y buscamos que esta situación se normalice”, agregó.

El referente de ATE dijo que otra situación que se vive en hospitales y centros de salud es el retiro de los policías de seguridad por falta de pago. “En salud es donde más se está viendo el retiro ya sea de la vigilancia privada o quienes hacen adicionales de la policía”, sostuvo Quintriqueo.

Por su parte, Juan Carlos Hernández, secretario General del Sindicato de la Actividad privada (SiAP), sostuvo que están con medidas de fuerza desde el sábado, con guardias mínimas, debido a la falta de pago de un aumento que tuvo el plus salarial, que equivale aproximadamente al 30% del sueldo.

Dijo se trata de una suma fija en concepto de trabajo en equipo y refrigerio que en un salario básico del sector maestranza, sin antigüedad, significa unos 35 mil pesos por sobre el salario. E indicó que debe incrementarse cada vez que lo hace el convenio colectivo aplicable, que puede ser el de Comercio, Seguridad Privada o Gastronómico. “Cada vez que hay un aumento al básico se aumenta el plus. Hubo aumentos en febrero, marzo, abril y no se han pagado. Se siguen pagando a febrero de 2023”, puntualizó en declaraciones a LMNeuquén.

Señaló que el reclamo se hace extensivo no solamente a la empresa sino también al Ministerio de Salud porque es el encargado de hacer los pliegos de licitación y cuenta con las herramientas para exigir su cumplimiento. “El plus salarial está dentro del pliego de licitación, en las estructuras de costos está previsto el pago de indemnización y de plus. También estamos reclamando la continuidad de laboral de todos los tercerizados, que el 1° de junio cambian las empresas tras la licitación realizada en el mes de marzo”, aseveró Hernández.

Piden que tomen a la totalidad del personal que se desempeña en las áreas de maestranza, camilleros, servicio de seguridad, admisión y lavandería dentro del sistema público de salud Puntualizó que totalizan 1.700 en toda la provincia.

Siprosapune

Desde Siprosapune denunciaron la falta de insumos, como fármacos de primera línea, para enfermedades crónicas, y reactivos de laboratorios tanto de uso básicos, como de alta complejidad.

E indicaron que esta situación se da en el subsector público del sistema de salud “porque tanto en el sector privado, como en las farmacias no hay faltante de medicamentos, sobre todo y en su gran mayoría se trata de fármacos genéricos, fuera del régimen de patentes, producidos en forma masiva por laboratorios nacionales privados y en varias provincias son producidos por sus propios laboratorios de fabricación pública”.