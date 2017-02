El conductor de Intratables se defendió, tras haber sido acusado de censurar a la comunidad indígena en su programa: "No me ensucien porque mierda no tengo".

Santiago del Moro: "No me usen para operar"

Santiago Del Moro se enojó y así lo hizo notar anoche en Intratables. Al comienzo de la emisión del programa político emitido por el canal América, el conductor se descargó luego de que en las últimas horas recibiera acusaciones por haber "censurado" a una comunidad indígena.

"Antes de arrancar quiero aclarar: hay como una campaña en redes sociales diciendo que yo censuré la muerte de 30 Wichís durante el macrismo. Primero: no me usen a mí para operar ni para un gobierno ni contra un gobierno. Yo, la verdad, que como está la cosa, con más del treinta por ciento de pobreza, no le creo a ninguno", dijo Del Moro, visiblemente enojado.

Más temprano, las redes sociales habían comenzado a señalar al conductor como el responsable de que no se le diera importancia al asunto. Sobre ese tema, Del Moro declaró: "Más allá de todas estas declaraciones, sepan a quién tienen adelante. Porque el día que yo tenga que cobrar la pauta de algún político para decir algo al aire, agarro el bolsito y me voy con mis hijos". Y añadió: "No me manchen, no me ensucien porque mierda no tengo".

"No me gusta el macrismo ni el kirchnerismo. No quiero decir que todos son chorros, pero los políticos nos deben una respuesta: 33 por ciento de pobres", remató el conductor de este show político de América.