Scaloni sube escalones

Su llegada a la selección generó tanta resistencia como críticas. Por la forma en la que accedió al cargo, aceptando el puesto de un ex compañero cesanteado como Sampaoli (era su ayudante), lo cual no parecía lo más ético y en un ambiente en el que se repara tanto en los famosos códigos del fútbol no le perdonaron la actitud en su momento. También se lo cuestionó por su escasa experiencia y falta de méritos para gozar de tamaña oportunidad y asumir el buzo con el que sueñan todos los entrenadores. Pero, nobleza obliga, hay que admitir que hasta aquí lo de Lionel Scaloni en el seleccionado argentino viene siendo más que satisfactorio. Irreprochable desde los números (derrota injusta en semifinales de Copa América ante Brasil allá y puntero con 100% de efectividad en las eliminatorias actuales) y a nivel juego, si bien queda mucho por mejorar, no está mal lo que se vio en este ciclo, con algunas excepciones como el preocupante desempeño ante Ecuador (contó con el atenuante de ser el primer partido).