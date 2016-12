Se acaba el primer tiempo

Mauricio Macri podría dar más pistas hoy desde Villa Traful acerca de si seguirá moviendo el banco de suplentes para afrontar el segundo, y acaso definitorio, tiempo de su gestión con unas lecciones parlamentarias de medio término en la que se jugará buena parte de su gobernabilidad.

Se hablaba ayer de que los cambios podrían llegar en la segunda línea del Ministerio del Interior que conduce el economista Rogelio Frigerio con el propósito de darle mayor dinámica a la relación con las provincias, especialmente en la ejecución de la obra pública.

No es un dato menor que los cambios ahora lleguen a la cartera política luego del alejamiento de Alfonso Prat-Gay, un economista que incomodaba al ministro del Interior desde el inicio mismo de la gestión de Macri, toda vez que Frigerio no ocultaba su ambición de llegar al Palacio de Hacienda.

Frigerio es uno de los funcionarios clave con los cuales Macri prepara su agenda política con vistas al año electoral. Ayer su ministro terminó de cerrar con todas las provincias un convenio destinado a redefinir el financiamiento de la AFIP, que posibilitará a los gobernadores alrededor de 3000 millones de pesos anuales a partir del año próximo. Se sabe que, con plata en manos, todos felices.

Pasadas las fiestas de fin de año el gobierno no quiere sorpresas. Pudo cerrar un acuerdo por Ganancias a su medida pese a tener un Parlamento en desventaja. Ahora pretende ir por más y no quiere perder el aire justo en el segundo tiempo, aun cuando la estrategia de juego no parece muy consistente.

Rogelio Frigerio es el hombre de Mauricio Macri que deja siempre contentos a todos los gobernadores.