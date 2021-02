Se dio cuenta que estuvo mal: un nene de 12 años devolvió la bici que había robado

Braian es mozo en ese comercio y utiliza su bici como medio de transporte para ir a trabajar. "Es una playera que no tiene mucho valor, pero es mía", expresó el trabajador.

Cuando el nene y sus amigos pasaron caminando por afuera del local, durante la madrugada del martes, Braian no se dio cuenta que se la habían llevado. En su momento, pensó que un compañero se la había corrido de lugar. Sin embargo, luego de buscar y buscar por todos lados, llegó a la conclusión de que en realidad se la habían robado. Registró las cámaras de seguridad y confirmó sus sospechas. En el video observó cómo y quiénes se la habían llevado. "Son todos menores", advirtió.

Resulta que una de las empleadas que trabaja con Toque Delivery en Cipolletti conocía a los nenes que le sacaron su bicicleta y se comunicó con una de las madres para contarle lo que había hecho. También le mostró el video y le dijo: "Deciles que le robaron la bici a un chico laburante". Le pidió que la entregaran, de lo contrario ella misma iba a ir con la Policía a recuperarla.

"Me impactó y me dio pena ver que eran nenes. Por ahí ni sabían lo que hacían. En su momento me dio bronca y denuncié la situación para que no lo hagan más, pero ya está. No estoy enojado. De ahora en más, guardo mi bici en el patio trasero (del local)", contó el joven Braian.

Ya borró de su Facebook todas las publicaciones que hizo para repudiar el hecho y agregó: "Sólo espero que aprenda que lo que hizo estuvo mal".

Al parecer, la madre le dijo al nene que se haga cargo y fuese a devolver la bicicleta, porque eso fue lo que horas más tarde ocurrió en el mismo lugar donde la había encontrado cuando pasó caminando con sus amigos.