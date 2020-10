Se fue el calor, ¿viene la lluvia? Cómo estará el tiempo

En tanto que la te mperatura máxima prevista será de unos 21º centígrados . No se anuncian precipitaciones, en cambio c ontinuará el viento de noreste a este en la zona con ráfagas de 40 km/h .

Para este jueves, desde la AIC pronostican que por la mañana estarán presentes algunas nubes que se irán despejando hacia la tarde. La temperatura mínima será de 3º C y la máxima de 22º C. Aminorará el viento del noreste, que será de 19 km/h con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h.

El viernes anuncian tiempo inestable, con probabilidad de lluvia, con una mínima de 6º C y una máxima que irá en ascenso hasta los 31º C. El viento fluctuará entre los 15 km/h y los 18 km/h, en tanto que las ráfagas del suroeste variarán entre los 25 km/h y los 41 km/h.

Hacia el fin de semana se irá despejando. Si bien el sábado amanecerá con algunas nubes en el Alto Valle, para el domingo se espera que el cielo esté despejado. El sábado se prevé una temperatura mínima de 7º C y una máxima de 27º C. El viento no dejará de hacerse sentir en la región y será de unos 35 km/h con ráfagas de 48 km/h proveniente del suroeste.

Para el domingo, si bien estará despejado, se notará un descenso de la temperatura. Se anunció una mínima de 4º C y una máxima de 19º C. También habrá viento de 41 km/h, con ráfagas en ascenso que podrían alcanzar los 50 km/h.