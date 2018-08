La cifra implica alrededor de 28 millones de pesos al cambio actual. Traducido a ladrillos, son 850 metros cuadrados de sol a sol, el equivalente a hacer una escuela mediana o 14 viviendas sociales por día.

Luis López de Murillas, subsecretario municipal de Obras Particulares, explicó que los números surgen “de que en 2017 tuvimos 310 mil metros cuadrados registrados en Neuquén, o sea que estamos con un ritmo importante de crecimiento”.

“Si tenemos en cuenta que hoy el metro cuadrado cubierto tiene un valor de 1100 dólares en lo que son costos, no en lo inmobiliario, la construcción vuelca en la ciudad un millón de dólares diarios, o sea, 28 millones de pesos”, agregó.

Aclaró que aunque la cantidad de metros cuadrados registrados no refleja exactamente lo que está en construcción, “sirve como una estimación muy cercana del monto que se vuelca directa o indirectamente en la ciudad”, que repercute en el comercio y las demás actividades económicas.

“Sabemos que puede haber ampliaciones y viviendas que se hacen en la ciudad de Neuquén sin el permiso municipal”. Luis López de Murillas Subsecretario de Obras Particulares del municipio

El funcionario explicó que puede haber alguna variación entre el registro oficial y la realidad “porque los planos que aprueba el Municipio abarcan la obra nueva y también algunas construcciones clandestinas anteriores que se declaran ahora, o gente que hace el expediente pero espera un tiempo para construir hasta que la ecuación económica le cierre”.

Añadió, no obstante, que esas obras que están en los planos y no en ladrillos se compensan con la cifra negra de construcciones particulares que no se declaran. “Sabemos que puede haber ampliaciones y viviendas que se hacen sin el permiso municipal”, detalló.

En comparación con años anteriores, el 2017 marcó una bisagra en la construcción privada, porque fue la primera vez que se perforó el techo de los 300 mil metros cuadrados nuevos.

El 2016 había cerrado con 268 mil metros cuadrados de obras particulares y en 2015 apenas se alcanzaron los 244 mil. El 2014, que también fue intenso, terminó con 275 mil.

López de Murillas remarcó que el ritmo de construcción que se ve en la ciudad “es algo que se ve en pocas capitales de provincia”, y lo adjudicó al movimiento que genera la industria petrolera en la región.

Recordó que todas las cifras que registran corresponden a obras privadas, y a eso hay que sumar las inversiones en ladrillos que hacen Nación, Provincia y Municipio, que también son importantes.

Están en marcha las obras de 120 edificios en altura

NEUQUÉN

En este momento, hay 120 edificios de altura que se están construyendo en la ciudad, según los registros de obras particulares del Municipio.

El titular del área, Luis López de Murillas, informó que siete de cada diez nuevas torres se levantan entre el área céntrica y el barrio Santa Genoveva.

La cifra no tiene en cuenta a las torres de menor altura, como las de planes habitacionales e inquilinatos. “Acá hablamos de edificios que la Municipalidad llama de mediana a gran magnitud, que son los de más de tres pisos”, aclaró el funcionario.

Indicó que el 65 por ciento de esas torres nuevas, “es decir siete de cada diez, se construyen entre el área céntrica y Santa Genoveva, sobre todo sobre la calle San Juan”.

La misma zona de 20 cuadras a la redonda contiene también gran parte de los edificios de altura que se inauguraron durante la última década. Las torres que ya están habilitadas se concentran principalmente sobre el corredor de Leloir.

Como la ciudad ya cuenta con 1160 edificios de altura, los que se están ejecutando ampliarán un 10 por ciento la cantidad de torres.

La puerta abierta para la demanda de mano de obra

NEUQUÉN

Neuquén volvió a ubicarse entre las provincias que mayor crecimiento laboral registraron en el rubro de la construcción. Entre mayo de 2017 y el mismo mes de este año, el universo de trabajadores aumentó un 25,1%, al pasar de 10.505 a 13.141 puestos laborales.

Un informe difundido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) ubica a Neuquén en el segundo lugar, detrás de Jujuy, que creció un 26,7% pero tiene 4439 puestos en total.

El mismo trabajo indica, además, que a diciembre de 2017 la provincia registraba 11.551 trabajadores ocupados en el sector.

Así, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y el megaplan de obras que viene concretando el gobierno provincial, Neuquén quintuplicó al promedio nacional de empleo en la construcción, cuya evolución interanual fue del 5,6%.