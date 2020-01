Se parecía a una mujer de 60 años y tenía 15

Xiaofeng finalmente reveló su nueva apariencia al público en una conferencia de prensa la semana pasada. Según su madre, que sufre el mismo trastorno, la piel de Xiaofeng comenzó a ceder cuando era una niña. Para cuando empezó la adolescencia, parecía que tenía más de 50 años. Avergonzada e intimidada, Xiaofeng había dejado la escuela, eligiendo quedarse en su casa para que nadie le preguntara sobre su extraño mal. "A veces la gente me llama ‘tía’ o ‘abuela’. Me pone muy triste cuando me pasa eso. Con mi aspecto actual, no quiero ir a la escuela. Si pudiera cambiar mi apariencia en el futuro, me gustaría volver", confesó en su momento, antes de su cambio de aspecto.