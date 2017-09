Se viene la venganza

“¿El otro día con Carlitos Bernal no se estaban dando besos en la boca?”, fue la pregunta de la integrante de La previa del show, ciclo de Ciudad Magazine (lunes a viernes a las 20). Molesta, la mujer de Diego Latorre respondió enojada: “No tuve ningún encuentro sexual con él. Hay dos versiones: hay gente que cree que me lo engrampo y hay gente que cree que nos peleamos. Y no es ni una ni la otra”, dijo Yanina. Sin embargo, la notera retrucó y generó más fastidio en su entrevistada. “¿El otro día no se estaban dando besos en la boca acá abajo?”, preguntó Ferragut, alegando que con Nancy Pazos (su enemiga en el ciclo de Ángel de Brito) la habían encontrado in fraganti. “No. ¡¿Estás loca?! Está mi hijo mirando. ¿Mirá la pavada que me estás preguntando?”, expresó.

Pruebas: En medio del escándalo con su esposo, a la rubia se la vio muchas veces cariñosa con su bailarín.

¿Única testigo?: La notera Nara Ferragut reveló quela vio a los besoscon CarlosBernal.

Furiosa

Mientras en el piso de La previa del show analizaban sus dichos, la panelista los mató: “No los aguanto. ¿Quién los entrena para preguntar?”, dijo Yanina, al tiempo que Nara sostenía su palabra: “Voy a llamar a Nancy, porque ella también los vio”. Ante estas palabras Latorre se fue furiosa: “No, basta, boluda. Me voy”.